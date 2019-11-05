比特幣買唔過？研究報告：2017年狂飆恐是「一人操縱」

外國傳媒報道，德州大學教授John Griffin與俄亥俄州大學教授Amin Shams周一(4日)發表報告，研究了2017年3月到2018年3月比特幣交易，並分析超過大量數據後得出結論，認為2017年)比特幣狂飆是「某個玩家」人為操控的結果。當年12月比特幣創下2萬美元歷史新高。

報告認為，約有一半比特幣升幅都是受到人為操縱影響，它主要透過Bitfinex的穩定幣泰達幣(Tether)買賣，達到操控價格結果。報告質疑，Tether公司發行泰達幣時，並沒有以相對的美元資產作支持。

報告指，有一個帳戶在Tether增發泰達幣後買入比特幣，並以此控制價格。教授質疑，操縱者如果不是Bitfinex交易所本身，就是與Bitfinex非常頻繁交易的某個大戶。

因此，研究結果顯示，推動比特幣大升的不是幾千名投資者，而是「某一玩家」。

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