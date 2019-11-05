理財Campus ：儲蓄存攻略　1000蚊變出12萬

有否想過由1,000元開始，可以近乎零風險於大約1年儲出近12萬元？又或者，由一元開始，每日儲多一元，一年後就有超過6.6萬元。儲錢除可透過銀行的儲蓄計劃，亦可靠自己達成目標，重點是你要有毅力之餘兼有方法！

未必所有人都懂得投資，但把錢存入銀行、又或出糧後留一些錢在銀行卻相對容易。再者，無論是每月有錢剩或月月清袋，普遍人都想儲多個錢傍身。有紀律地定期儲錢是擺脫「月光」(即把每月賺的錢用光)的最佳方法，哪怕是由1元開始。

儲錢除了每月、亦可每星期、每日，坊間亦出現了365日儲錢法、52周儲錢法等等。舉例365日儲錢法是由第一日儲一元開始，其後每日儲多一元，到第365日時儲365元，一年累計可儲到66,795元，這筆錢相信足夠雙人到歐洲玩一轉。

●年息2% 可遞進供款

每日儲錢靠自己，但如果選擇每周或每月儲錢一次，現時有銀行提供類似計劃幫助督促自己。

大新銀行「夢想成真」零存整付儲蓄計劃，存款金額可以遞進或固定形式，如果在截至明年三月底的推廣期內開戶，新客戶使用指定理財戶口揀選此計劃，存款年利率2%，現有客戶升級亦有年利率1.5%(兩者均設有名額)。現時該行已豁免一般綜合理財戶口的低額結存服務月費，故基本上沒有開戶門檻。

計劃的存款頻率可以是每月，固定每月最少儲500元，期數可選12、18、24、30或36個月；又或選每周存款，存足52周，每周最少儲100元。

按該行資料，如果每周固定存款1,000元、每期定額下再加存50元、年利率2%，預期52周後到期所得供款及利息總和是119,280.5元，當中有980.5元是到期時所得累計利息，需待整個存款期完結後連同累積供款一併提取。

若首周固定存款為1,000元，第二周便為固定存款1,000元以及額外50元遞增式存款，第三周為固定存款1,000元以及額外100元遞增式存款，如此類推，愈接近存款期限，儲蓄金額愈多，好處是督促儲蓄，弱點是存戶自主性不高，要壓抑開支。

●中途放棄要付手續費

若果不參與該行這個計劃，自行有紀律地儲蓄也可在52周後取回11.83萬元本金（沒有利息）。而以上利息回報當然比不上一開始以一大筆錢做相同年利率的定存，因此這種計劃不太適合手頭資金充裕人士，但對於由零開始儲錢的職場新人或理財新手，則可培養儲蓄紀律、建立定時儲蓄習慣。

這計劃的風險是中途斷供，以上述例子為例，最後四周共要儲1.39萬元(見表)，未必容易。該行職員指，若計劃開始後3個月內取消，客戶可取回本金，但需付200元手續費以及期內沒有利息收入；若在3個月後取消，客戶可取回本金和期內一般港元儲蓄戶口利息，亦沒有手續費。以5,000元或以上為例，現時該行港元儲蓄年利率為0.001%。不過計劃設有供款假期，在每12個月的存款期內可暫停其中一期供款。

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【專家點睇？目前仍處低息 不利長線增值】

安柏環球投資部總監梁偉民表示，這類計劃有助培養供款人儲蓄習慣，是一個起步點，但要注意是，在現時低息環境下，不是長線的財富增值工具。

他指每人財務狀況不同，沒有一成不變的每月供款比例要跟隨。一個較簡易的參考，是把個人每月收入減去每月必需支出，把餘下金額的三分之一儲起來，三分之二則可作為非必需消費，例如旅行、買新衫。

起始金額不宜過高

雖然銀行提供每周儲錢的選擇，不過在香港，大部分人是按月出糧，故每月儲錢較適合。外國習慣出周薪，較適合每周儲錢。月供形式方便打工仔每月一出糧就儲起一筆錢，以免「放喺度就使咗，以及遲咗賺銀行利息」。

若選取遞進形式存款，他提醒，若一開始定一個較低金額，會令首幾個月大部分收入沒有儲起，賺少了利息。相反，若一開始儲較高金額，到之後供款額愈加愈多時，會供得很吃力，甚或有斷供風險。

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【外幣會更着數？博財息兼收 啱進階散戶】

不少銀行提供大同小異的每月儲錢計劃，並以儲港元為主。相比之下，中信銀行(國際)的「隨意轉」月供定期戶口較為特別。

其特色是供款貨幣可自行揀選港元、美元、人民幣或澳元，並可於每月供款前兩個工作日轉換另一種貨幣，這樣大家可因應匯率走勢預期而轉換，爭取較港元存款高的潛在回報。

當然，如果睇錯市的話，亦會有蝕匯水風險，所以適合較進階的投資者。

這個計劃只有12個月供款期選擇，每月供款一次，金額最少1,000港元或等值。不過，如果投資者提早終止戶口或提取款項，需要繳付500元手續費。

於今年底前開戶，計劃提供的年利率是港元1.8%、美元2%、人民幣2.75%，以及澳元1.5%，利息會於戶口到期日與本金一併存入。

梁偉民指，外幣的息率已沒有過往般吸引，加上一般散戶不容易準確捕捉外匯走勢，會冒多一重匯率風險，所以除非是有實際需要，例如到外國旅行或生活，否則不建議儲外幣。

他補充，上述計劃儲美元較儲港元的年利率高0.2%，但還是要注意，雖然聯繫匯率制度下港元與美元掛鈎，但港匯仍會於7.75至7.85兌每美元的區間內浮動，加上銀行的買賣差價，大家要事先衡量對回報的影響。

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