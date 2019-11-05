星展香港推遙距開立數碼財富管理戶口服務

星展銀行(香港)推出遙距開立數碼財富管理戶口服務，行政總裁龐華毅表示，於8間虛擬銀行正式開業前推出服務，可作示範作用，帶出毋須申請牌照亦可提供真正的數碼化服務，強調該行專注財富帳戶有助吸納新客群。

問及新增遙距開戶服務後會否減少分行數目，他指，分行與數碼化服務是相互結合及互補，分行數目與客戶數量直接相關，儘管銀行邁向數碼化，仍需要一定數目量的分行提供銀行業務，目前香港的業務持續增長，仍在招聘人手。

他並指，由於涉及開立投資帳戶，已與金管局及證監會作仔細溝通，會遵守監管規定。至於開立海外帳戶的查詢有否增加，他僅指，相信該行推出的新服務可吸引更多資金流入星展香港業務。

星展香港昨日(4日)已宣布下調香港最優惠利率，問及銀行淨息差前景，他指，香港利率進入下行，坦言短期內淨息差前景審慎，然而部分經濟活動開始增加，未來銀行的收費收入有望上升，隨經濟活動持續活躍，相信能帶動收入增加，仍對香港長遠經濟感到樂觀。

該行香港區零售銀行業務及財富管理數碼、創新及支付部門總監容蘭芳補充，有關財富管理戶口的虛擬開戶服務，目前僅限豐盛理財客戶，即資產達100萬元客戶，視乎反應會進一步擴至其他客層。

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