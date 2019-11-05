別被特朗普蒙蔽！逾六成美國人埋怨生計無改善

外國傳媒報道，美國總統特朗普多次強調，美國經濟史上最強！不過，英國《金融時報》及彼得森基金會(Peter G.Peterson Foundation)進行的民調顯示，31%受訪者指出，目前財務狀況較特朗普上任初期更糟糕；33%受訪者亦稱，自2017年1月特朗普就職以來，他們的經濟狀況沒有變化；只有約35%受訪者認為，經濟狀況有改善。

調查指出，超過六成受訪者埋怨經濟狀況無變化，主因是薪金增長緩慢，例如有近4成受訪者認為，自己的收入變得更差，個人或家庭債務負擔加重等。

更重要的是，雖然有45%受訪者認為，特朗普對美國經濟作出貢獻，但同時亦有45%人認為，特朗普使經濟惡化！63%人更指出，憂慮美國國債增加是錯誤的方向。

美國財政部上周五(1日)公布，美國國債已突破23萬億美元，再創歷史新高。

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