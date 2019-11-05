【專家拆解】人民幣升勢未止還是僅屬虛火？

中美貿易談判頻傳好消息之際，周二(5日)人民幣匯價急升。不過，兩國一日未正式簽定協易，利好作用或只是空中樓閣。到底人民幣升勢是否曇花一現？下個阻力位喺邊？人民幣上升，對小股民又有何啟示？即睇各路專家拆解。

【離岸人民幣升破7算關 近三個月最強】

美國白宮正在考慮是否撤銷對中國的關稅，消息刺激反映國際市場的離岸人民幣兌每美元升破7算關口，見6.9981，創8月13日以來新高，即每百港元兌人民幣處於89.31水平；反映內地市場的在岸人民幣兌每美元亦升穿7算關口。

【野村：兌每美元上試6.9093可期】

券商野村發表報告指，人民幣匯價仍有多項樂觀因素支持，包括市場上約1/4投資者仍預期美國不會終止12月生效的關稅措施，或者停止已實施的關稅，以及匯率協議可能讓中國「搣甩」匯率操縱國的標籤，預期美國一旦停止已實施關稅，離岸人民幣將上試6.9093兌每美元。

【光銀顏劍文：最樂觀只見6.95兌每美元】

光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文表示，人民幣收復7算的重大心理關口，已反映中美首階段貿易協調議的好消息，未來仍會在7算左右徘徊，最多只會升見6.95兌每美元。

他補充，中美下一階段談判內容可能牽涉更複雜的結構性問題，投資者取態會更審慎，限制人民幣進一步反彈的空間。

【盧楚仁：要攻破6.98關阻力重重】

獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，人民幣有機會見頂遇阻回落，兌每美元即使升破7算，亦難攻破6.98、6.96的阻力位。假如人民幣連6.96亦能衝破，很大機會是有利好消息刺激，若然未能升破6.96，則估計人民幣將於6.96至7.0水平徘徊。

【茂宸證券阮靜瑤：人民幣資產料受惠】

茂宸證券經紀業務部助理副總裁阮靜瑤表示，倘中美關係緩和，人民幣料於6.9至7.15區間徘徊，跌破7.15的機會不太大；而人民幣穩定對人民幣資產會有利好作用，內地A股及

中資股料受惠。

人民幣轉強，除了利好借入大量美元債的公司如內房股、內地航空股，短線而言，物管、內需、醫藥、新經濟等板塊亦成為資金追捧對象。

－－－－－－