新盤UPDATES：元朗項目開價低過二手
2019年11月05日 20:13
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新界區新盤競爭激烈，再有全新項目正式登場，開價亦較同區二手具有折讓，業界料勢將吸引購買力繼續流入一手樓市。
●山水盈首推67伙 折實呎價9900元起
路勁地產銷售及市場推廣總監鍾彩玲稱，旗下元朗錦田北山水盈周二(5日)公布首張價單，推出67伙，共設6種付款方法，最高總折扣18%，建築期則為15%。
她指出，首批單位全屬三房戶，是次以折讓起動價推盤，較二手市價低約10%。樓盤隨即開放示範單位，周三(6日)開始收票，加推單位有加價空間，最快下周開售。
其中5座2樓B室3房戶，實用面積916方呎，折實售價906.8萬港元，呎價9,900元。2座1樓A室3房戶，實用面積968方呎，折實呎價9,947元，售價962.9萬元。
據中原提供數據，項目鄰近兩個大型屋苑，二手平均實用呎價均低於1.3萬元，其中爾巒最近做價約1.29萬元。
資料顯示，今年亦有新盤最低呎價低於1萬元。永泰地產(00369)旗下屯門The Carmel今年1月公布首張價單推出50伙，平均呎價10,901元，最低呎價僅9,488元。
●中原料元朗二手三房戶市道受壓
中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，10月市道好轉，元朗山水盈開價較同區新盤為低，項目以豪宅定位，預計第一批單位銷情理想。同區二手三房戶市道料受壓。
●美聯料山水盈租金回報逾3厘
美聯住宅部行政總裁布少明預料，山水盈日後呎租料達30多港元，租金回報料逾3厘。他估計，本月一手交投量料達1,800至2,000完，較10月上升。
●映日灣周六售44伙 折實入場價532萬元
億京發展項目及銷售策劃總監潘志才表示，荃灣映日灣已售出796個單位，套現64.5億港元。周二(5日)推出最後一批共44伙，折實平均呎價19,918元，最平單位為第3座9樓F室一房戶，折實售價為532萬元。該批單位將於11月9日發售。
●形薈頂層特色戶3300萬沽
新鴻基地產(00016)旗下筲箕灣形薈，剛售出第2座35樓頂層B室，實用面積874方呎，天台面積641方呎，連車位成交價3,300萬元，呎價37,757元，同樣創下項目新高紀錄。
●明翹匯連錄3伙大單位標售交易
佳明集團控股(01271)營業及市務總監顏景鳯稱，旗下青衣明翹匯新近連錄3宗大單位招標成交，其中2A座23樓A室，實用面積755方呎，以1,246.3萬元售出，呎價16,507元，項目至今已錄7伙標售交易。
至於該盤將推出292伙於本周五（11月8日）進行次輪銷售，當中最平為2座2樓H室，面積299方呎，折實售價470.3萬元。發展商將於本周三(6日)截止接受認購，周四(7日)進行抽籤，截至周二(5日)，連同復活票已累收約5,000張入票登記。若以建築期付款計算，該批單位中，樓價800萬元或以下單位數目約有200伙，佔次輪發售單位約7成。
●尚‧珒溋累售逾200伙 套現近29億元
龍湖集團(00960)香港營銷總監黃少鴻表示，啟德尚‧珒溋至今已售逾200伙，套現近29億港元，合景泰富集團(01813)市務及營銷總監張詩韻稱，項目以招標形式售出7伙四房連(雙套房大宅，有1組客戶斥資逾7,000萬港元大手購入2伙。因應近期市況向好，決定將限時折扣優惠延長至今年年尾，方便買家趁機入市。
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