新盤UPDATES：元朗項目開價低過二手

新界區新盤競爭激烈，再有全新項目正式登場，開價亦較同區二手具有折讓，業界料勢將吸引購買力繼續流入一手樓市。

●山水盈首推67伙 折實呎價9900元起

路勁地產銷售及市場推廣總監鍾彩玲稱，旗下元朗錦田北山水盈周二(5日)公布首張價單，推出67伙，共設6種付款方法，最高總折扣18%，建築期則為15%。

她指出，首批單位全屬三房戶，是次以折讓起動價推盤，較二手市價低約10%。樓盤隨即開放示範單位，周三(6日)開始收票，加推單位有加價空間，最快下周開售。

其中5座2樓B室3房戶，實用面積916方呎，折實售價906.8萬港元，呎價9,900元。2座1樓A室3房戶，實用面積968方呎，折實呎價9,947元，售價962.9萬元。

據中原提供數據，項目鄰近兩個大型屋苑，二手平均實用呎價均低於1.3萬元，其中爾巒最近做價約1.29萬元。

●中原料元朗二手三房戶市道受壓

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，10月市道好轉，元朗山水盈開價較同區新盤為低，項目以豪宅定位，預計第一批單位銷情理想。同區二手三房戶市道料受壓。

●美聯料山水盈租金回報逾3厘

美聯住宅部行政總裁布少明預料，山水盈日後呎租料達30多港元，租金回報料逾3厘。他估計，本月一手交投量料達1,800至2,000完，較10月上升。

●映日灣周六售44伙 折實入場價532萬元

億京發展項目及銷售策劃總監潘志才表示，荃灣映日灣已售出796個單位，套現64.5億港元。周二(5日)推出最後一批共44伙，折實平均呎價19,918元，最平單位為第3座9樓F室一房戶，折實售價為532萬元。該批單位將於11月9日發售。

●形薈頂層特色戶3300萬沽

●明翹匯連錄3伙大單位標售交易

至於該盤將推出292伙於本周五（11月8日）進行次輪銷售，當中最平為2座2樓H室，面積299方呎，折實售價470.3萬元。發展商將於本周三(6日)截止接受認購，周四(7日)進行抽籤，截至周二(5日)，連同復活票已累收約5,000張入票登記。若以建築期付款計算，該批單位中，樓價800萬元或以下單位數目約有200伙，佔次輪發售單位約7成。

●尚‧珒溋累售逾200伙 套現近29億元

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