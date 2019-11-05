基金？！今時啲人原來係咁揀嘅...

講到環保，閣下唔係只停留於用環保咖啡杯或自攜水樽下嘛？人哋已經去到個人財務嘅層次。調查發現，過半數香港投資者揀股揀基金時會計較企業嘅「可持續性」。你冇？Sorry，你今時已屬於少數！

投資管理公司施羅德今年4月於環球多個地方，調查咗超過25,000位投資者，當中包括500位香港人，呢班人全部都計劃一年內隨時掟逾10萬蚊港紙入市。

齋講香港嗰Part，調查發現，53%受訪港人話投資時經常會考慮可持續因素，52%人認為，自己嘅投資選擇實質幫到未來世界。另外，有56%人認為，就算個基金冇話以可持續性為主題，個基金投資時一樣需要考慮埋呢樣嘢。

愈年輕嘅投資者就愈關注環保議題？查實最着緊嘅係38至50歲、做得瑞典環保少女通貝里阿爸阿媽嗰批，有63%人會考慮呢個因素來揀投資產品！八、九十後咁諗嘅反而一半都唔夠，只得49%！

基金界要點招呼呢班客呢？以往做法係問個客「你對投資有咩禁忌呢？」結果啲基金係以濾走某啲股份而構建成。但原來，呢種將「罪惡股」排除在外嘅傳統揀股法，得20%受訪港人Buy，係最唔受歡迎。家陣啲投資者，大部分期望啲基金主動發掘具可持續性嘅公司。

喂揀股仲咁Old-School？連施羅德都話，今次調查結果為基金界敲響警號！

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