別亢奮！5大原因股市大幅調整時機近了

外國傳媒報道，加拿大皇家銀行(RBC)美股策略主管Lori Calvasina警告，5大原因投資者要保持頭腦清醒，切勿為股市大升而亢奮！

【1、狂熱】

根據基金經理對美國股票期貨的部署數據顯示，目前大戶對股市的狂熱程度與2019年7月、2018年9月，以及2018年1月的頂部相近。換言之，現時股市升浪其實是脆弱。

【2、估值】

隨着美股愈升愈高，估值已返回2017年底的高水平。

【3、企業盈利】

市場對2020年企業盈利預測十分樂觀、期望太高。

【4、已計入利好因素】

股市明顯已計入中美達成首階段貿易協議的利好因素，小心「趁好消息出貨」。

【5、與之前類似】

截至11月4日，標指由2018年12月低位累彈逾30%，與2010年、2011年，以及2016年的低位反彈幅度相似。

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