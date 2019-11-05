別亢奮！5大原因股市大幅調整時機近了
2019年11月05日 21:06
東網電視更多新聞短片
外國傳媒報道，加拿大皇家銀行(RBC)美股策略主管Lori Calvasina警告，5大原因投資者要保持頭腦清醒，切勿為股市大升而亢奮！
【1、狂熱】
根據基金經理對美國股票期貨的部署數據顯示，目前大戶對股市的狂熱程度與2019年7月、2018年9月，以及2018年1月的頂部相近。換言之，現時股市升浪其實是脆弱。
【2、估值】
隨着美股愈升愈高，估值已返回2017年底的高水平。
【3、企業盈利】
市場對2020年企業盈利預測十分樂觀、期望太高。
【4、已計入利好因素】
股市明顯已計入中美達成首階段貿易協議的利好因素，小心「趁好消息出貨」。
【5、與之前類似】
截至11月4日，標指由2018年12月低位累彈逾30%，與2010年、2011年，以及2016年的低位反彈幅度相似。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。