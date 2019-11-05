【經濟嚴冬】工商物業交投挫逾五成　金鐘商廈空置率飆

香港社會衝突升級，令工商舖交投銳減，7月至10月份僅錄1,281宗買賣登記，按年重挫55%。由於經濟環境嚴峻，相信未來兩個月註冊量仍會在低位徘徊，全年有機會低於5,200宗，將創1996年有紀錄以來新低。

美聯工商舖指出，若剔除內部轉讓個案，10月份工商舖註冊宗數僅錄約235宗，按月微跌2.9%，情況較1997年金融風暴、2003年沙士及2008年金融海嘯時期更差。而註冊金額則只有34.69億元，較九月大減53.7%。

事實上，香港經濟正面對內憂外患困擾，營商前景不明朗，令企業對來港或擴充持審慎態度。據中原(工商舖)統計，10月份市場共錄約370宗寫字樓租賃個案，宗數與9月相若，但涉及租金總值則減29%至4,176萬元，反映租金跌勢，預料租金跌勢將持續至今年底。

同時，港島五個核心區甲級商廈空置率均見上升趨勢，當中金鐘約5.05%，較1月時勁升2.42個百分點。至於中區空置率則約3.2%，期內亦增約1.27個百分點。

部分業主為加快租出單位，亦願意減價。金鐘美國銀行中心高層01至02室，面積約3,778方呎，7月份意向呎租約100元，目前大減30%至約70元，但仍然待租。至於尖沙咀星光行高層29室，面積約452方呎，早前以每方呎約30元租出，較原先意向水平調減14%。

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