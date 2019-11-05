樓價UPDATES：細價樓受捧　屯門接連錄成交

細價物業受追捧，屯門居屋及私樓均有成交。各區最新市況，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌康怡花園近期連錄成交，A座低層3室，實用面積約668方呎，為三房連套房間隔，以約1,188萬元售出，實用呎價約17,784元。買家為同區換樓人士，見上述單位位處上康怡，環境清靜，因而吸引自用。

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九龍區

●長沙灣曉悅中層G室開放式戶，向西望樓景，實用面積約220方呎。業主以約1.28萬元放租僅一星期，即吸引外區客洽詢，議價後輕微減價800元，以1.2萬元租出，實用呎租約54.5元。若以業主於2018年購入價計，租金回報率約3.2厘。

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新界區

●大圍名城2期盛薈5座高層SD室，實用面積679方呎，屬三房包括套房間隔，座向東南，獲買家以1,170萬元承接，實用呎價17,231元。原業主於2011年4月以798萬元購入上址，持貨至今沽售，帳面獲利372萬元。

●屯門居屋龍門居16座中層E室兩房戶，有綠表人士鍾情單位客廳及房間均向南擁內園景，加上原業主增加議幅，累積減價達30萬元，故於未補價第二市場即睇即買，成交價370萬元。以實用面積484方呎，實用呎價為7,645元。

●屯門寶怡花園1座中層G室，實用面積415方呎，以兩房間隔，日前吸引3組買家洽購，經議價後，以480萬元售出，實用呎價為11,566元。原業主於2007年以約98萬購入，單位12年升值近4倍。

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