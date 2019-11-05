別被特朗普騙了！調查指美國人財務狀況未改善

自特朗普就任美國總統以來，美國股市屢創新高，然而外國媒體報道，一項最新民調顯示，這段期間大多數受訪者的財務狀況並未得到改善。

本月4日公布的一個調查結果顯示，近2/3的美國人表示，自特朗普執政以來，他們的財政狀況並沒有好轉，其中31%的受訪者表示他們的財務狀況每況愈下；33%受訪者認為財務狀況期內沒有好轉也沒有惡化。

認為財務狀況惡化的受訪者中，36%表示主要原因在工資變化；19%的人認為罪魁禍首是個人或家庭債務。

值的注意的是，受訪者對特朗普的經濟政策評價分化。45%的受訪者認為特朗普改善了美國經濟，另有45%的人表示特朗普的政策使經濟惡化。10%的民主黨人對特朗普的經濟議程表示滿意，而84%的共和黨人認為特朗普的政策讓經濟狀況得到了改善。

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