道指續破頂升62點 Uber績後挫逾7%
2019年11月05日 22:34
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(美聯社圖片)
美股三大指數周一齊破頂後，周二早段繼續向上，道指高開62點，報27,524點，納指亦升14點，至8,447點。
繼續有多家企業公布業績，其中召車App公司Uber第3季虧損和收入均優於市場預期，惟用戶增長和預約額均令市場失望，加上大量股份即將解禁出售，或為股價帶來壓力。Uber股價挫7.37%至28.77美元。
快餐連鎖店Shake Shack純利跳升65%至1,140萬美元，好過預期，但同店銷售只升2%，少過預期的2.5%增幅，拖累股價急插17.69%至69.31美元。
另邊廂，Coach母公司Tapestry首季度純利雖然倒退至2,000萬美元，但經調整後每股賺40美仙，勝預期，並調高全年度收入預測。Tapestry股價早段報24.22美元，升2.41%。
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