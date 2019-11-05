拉加德未「放鴿」勿失望 分析：她在下一盤「很大的棋」

拉加德首次以歐洲央行行長身份在歐洲央行演講，她未有如市場預期般，釋出鴿派貨幣政策言論。然而市場不用感到失望，分析認為她在下一盤「很大的棋」。

要疏理出拉加德的策略部署，首先要了解拉加德此次演講的地點是在前德國財政部長、現任德國聯邦議院主席沃爾夫岡•朔伊布勒的慶祝會上。

外國媒體報道，她稱讚了朔伊布勒幫助歐元區擺脫了主權債務危機，又呼籲加強歐元區的一體化。

市場本來期待可以從拉加德的講話中得到歐洲央行未來貨幣政策的蛛絲馬跡，顯然她有自己的考慮。

分析稱，拉加德不提貨幣政策，主要是不想在上任初時就加劇歐央行與德國之間的緊張關係。她稱紀念德國議會議長舉行的晚宴不是「談論貨幣政策或與其有關的任何事情」的合適時機。

其實事情沒有這麼簡單，眾所周知德國一直是近年歐洲央行寬鬆施的最大的反對者之一，因為低利率和廉價信貸正在傷害德國儲戶。最近一次民意調查顯示，德國40%的人口傾向於不信任歐洲央行，德國總理默克爾曾甚至表示，歐洲央行根本是為歐元區裡面一些弱勢小國來制定貨幣政策。最近愈演愈烈的歐洲央行分歧，由此可見一斑。

有意見認為，拉加德對德國的「示好」只是「先禮後兵」，不要忘記拉加德的演講提及「歐元區國家的深度合作」。事實上，早在上周拉加德便開始指責德國和荷蘭沒有將預算盈餘用於支持經濟增長。她這番言論被視為延續了德拉基長期以來的呼籲，即各國政府需要推出財政刺激政策來配合歐元區寬鬆的貨幣政策。

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