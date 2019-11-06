沈振盈　善用「非美元」資產保值

早前市場上有不少聲音，鼓吹市民將港元轉為美元，原因是擔心港元的聯繫匯率會受衝擊，覺得揸美元最安全。此講法「表面上」是合情合理，港元轉美元可防範聯匯風險。但現時香港的外匯儲備之高，屬世界前列，金管局絕對可以捍衞聯匯的穩定性。反而大家要提防的，應該是美元下跌的風險。在2002至2008年，就是因為聯繫匯率的關係，港元硬性地跟美元「大幅貶值」四成多，導致嚴重的輸入性通脹，令草根階層生活艱難。

前車可鑑，香港市民應該要做的，不是將港元兌換成美元，而是利用多方面的「非美元」資產，去保護自己的財產。去年筆者已不斷建議大家，趁金價低迷之時吸納黃金保值。到今年中，再建議大家逐步將港元或美元存款，轉換成外幣。主力對象為英鎊、澳元及加元。當時英鎊處於30年低位，加上「脫歐」令匯價落至極悲觀的水平，絕對是長線投資首選。至於澳元及加元，是傳統的商品貨幣，用作對沖美元下跌風險效果最好。

為何筆者看淡美元，皆因10年的量化寬鬆，美國經濟中毒已深，加息及縮表一年多，就已經支撐不住，相信已經步入廿年前的日本後塵。而美元在去年受「稅改」政策推動而上升，在此消彼長之下，美元相對地極度偏高，外幣極度偏低。故此，香港市民要防範的最大風險，是美元，不是港元。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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