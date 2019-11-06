馮宏遠　舊經濟板塊可博反彈

中美貿易第一階段談判開綠燈，更有望在本月正式「簽約」，投資者明顯瀰漫樂觀情緒，港股雖受累本地示威活動風險下，上月仍有不俗反彈，預計年結前港股仍有望維持反覆上升格局。

經過近兩年的拉鋸，投資者已經接受現實，中美貿易談判不可能一口氣完成，現時分三階段談判的做法，反而較為務實而且減低短期不確定性，近日亦頻傳利好大市消息，包括美國邀請中國國家主席習近平赴美簽署第一階段協議，甚至傳聞美國總統特朗普考慮撤銷部分已生效及即將生效的關稅項目。市場認定中美貿易戰是令環球經濟步入衰退的主要因素，現時停戰有望，資金亦敢於部署有經濟復甦概念的舊經濟板塊。

其中一個例子是紙業股近期急彈，市場憧憬中美雙方有望在第一階段談判達成貨幣匯率協議，這對人民幣匯價回穩大有幫助，紙業成本壓力亦得以減輕，另一方面是紙業景氣與零售市道有一定關係，投資者對中國內需仍存在不少憧憬，惟中國現時瓦楞紙價未有見底迹象。同樣情況亦發生在半導體股及汽車股一類周期性較強的行業之上。

不過有一點宜注意，周期股反彈的原因，無非是估值過於低殘，因此在基本面仍未好轉前就吸引到投機資金進場，但當股價已從反彈一段之後，估值回升至接近歷史平均水平，投機資金就會陸續撤出，屆時要行業基本因素確定好轉，才會持續吸引買盤。筆者認為能源、原材料及工業股等板塊於本季仍存反彈機會，惟此類股份短線波幅甚大，博反彈策略注碼要較為節制，同時宜先訂下反彈目標，到價就要分段減持。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－