東方日報B2：港營商景氣11年最弱　逾萬企業過唔到年關

受到社會動盪事件不絕及中美貿易戰雙重夾擊，香港企業的經營環境不斷惡化！10月份日經香港採購經理指數(PMI)跌至約十一年最差水平。有經濟學家估計，明年農曆新年前，全港可能累積有超過3%中小型企業倒閉，意味着逾一萬間公司會「執笠」。

IHS Markit公布，經季節調整後，10月份日經香港PMI，由9月份的41.5跌至39.3，顯示私營經濟的景氣度下滑至2008年11月以來最低水平。

與此同時，10月份私營經濟的業務活動量亦進一步萎縮，更創逾21年以來的最大跌幅，其中以零售及旅遊業最受示威相關的動盪打擊。

浸會大學前經濟學副教授巫伯雄認為，中美貿易戰未平息、香港社會動亂不斷，所有企業必然會減少投資，令到內部需求減少，在「乘數效應」下，預料香港企業的經營環境會愈來愈惡劣，PMI將再創新低。他又說，「乘數效應」如同滾雪球一樣，令經濟問題日益惡化，而當前這個「雪球」仍在滾動。

城市大學經濟及金融系客席教授羅家聰亦表示，企業倒閉潮將於農曆新年後最嚴重，而破產潮將會緊接在明年第二季出現。

另外，嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生指出，一般而言，短時間內有超過3%企業結業，可稱為倒閉潮，而「捱唔住」的企業，普遍會在農曆新年發放雙糧之前結業，以減低損失。根據現時情況，企業倒閉潮已經逼近，本港失業率將會上升。

根據工業貿易署資料顯示，截至今年6月為止，香港的中小型公司(聘用少於一百名員工)有近34萬間，佔香港商業單位總數逾98%。若按照3%中小企會倒閉計算，即會有逾一萬家公司相繼「執笠」。工貿署資料又顯示，上述近34萬家中小企，合共聘用約130萬人，佔香港總就業人數(公務員除外)的45%。

事實上，不少行業均看淡行內的前景。香港玩具協會名譽主席湯誠正表示，中美貿易戰正式開打之後，去年已經有10%的港資玩具廠倒閉，今年貿易談判依然激烈，加上香港社會局勢不穩，預料會有多於10%的玩具公司面臨倒閉危機，冀港府能夠為中小企提供長期幫助。

他又指，玩具訂單旺季通常為每年2至3月，現時是趕貨時間，中美貿易戰對玩具業生意的影響，明年初會進一步浮現，春季的生意將進一步減少。

香港電子業商會榮譽會長陳其鑣則表示，現時香港經濟及社會狀況不穩，可說沒有最差，只有更差，何時見底沒有人知曉，因為太多因素影響，直言令人不安，投資與購買意欲皆下降。

同時，香港中華廠商聯合會會長吳宏斌表示，香港社會動盪，老闆及打工仔均面臨嚴峻考驗，薪酬沒有增加之餘，失業率亦將上升，當中餐飲、零售及服務業首當其衝。他又說，聽聞不少公司員工正在放無薪假，而最近有不少製造業行家「大呻生意差」，直言如果公司生意正在蝕錢，而且不知市況何時會好轉的情況下，只好結業止蝕，長痛不如短痛！

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