梁彥穎　數字貨幣要有認受性

根據有關消息，人民銀行將推出建基於區塊鏈技術的數字貨幣，並將採用雙層運營體系，即人行先把數字貨幣兌換給銀行或其他金融機構，再由這些機構兌換給公眾。

有人評論區塊鏈數字貨幣特性是去中心化，不適合國家央行發行及管理。但區塊鏈技術其實已發展到五花八門，並且周邊支援的技術亦琳琅滿目。因此，去中心化的深廣程度，是絕對可按建立貨幣機構要求度身訂造。舉例，比特幣及Facebook的Libra幣同樣採用區塊鏈技術，但特性已迥然不同。比特幣價值大幅浮動，所有持有者身份保密及交易很難追尋。Libra幣則被設計為價值平穩，持有者身份可不一定保密及每次只用來交易一次。

當然，要區塊鏈貨幣價值平穩並廣泛地被使用，發行機構除了要提高貨幣便捷性、安全性之外，還要制訂增加用家信心的掛鈎機制，例如與主權信用掛鈎，與國家GDP、或黃金儲備等實物建立適當換算比例關係。委內瑞拉準備發行的石油掛鈎數字貨幣不成功，就是因為用家們不相信貨幣最終能兌換石油。

同理，若中國央行能成功在境外發行數字貨幣，並以某種機制拿實物與之掛鈎，用家們一旦有信心在世界各地不停拿數字貨幣作交易，在沒人拿貨幣兌換實物的前提下，數字貨幣在某程度上就能夠變成了零息永久債券，大大裨益國家外匯儲備。

(以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排)

微臣資產管理財富管理總監 梁彥穎

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