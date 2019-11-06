王昕媛　石藥研發收成多值得憧憬

本次石藥喊出的口號是，2022年前有超過70個新產品上市，其中12個為創新藥，合計峰值銷售超過300億元人民幣。相比較，早前中國生物製藥表示5年內有超過20個1.1類新藥，超過10個生物藥上市，每年有15至20個新產品上市，即合計75至100個新產品上市。

我們認為，石藥在特殊製劑(納米脂質體、白蛋白納米粒微球、納晶)、新藥篩選技術(CADD、PROTAC)、生物技術(酶法定點修飾技術、雙抗)，這3大領域保持着行業領先優勢。因此，具體到石藥公布的創新管線來看，特別關注：第一，脂質體平台的3個產品上市，兩性霉素B脂質體(已報NDA)、米托蒽醌脂質體(關鍵臨床II期)、以及伊立替康脂質體，這三個品種都是年銷售額在30億至50億元人民幣的大品種；第二，在研的生物藥包括：CD20、PD-1、RANKL、DPP4等，這幾個都是年銷售在10億至30億元人民幣的大品種。

此外，公司在加快國際化進程，除了前期和5家海外藥企(包括Teva、Dexcel、Casper、Elite、Galaxy Bio)簽訂總價值3億美元的里程碑款和銷售提成外，還在美國建立了3個生物藥研發中心，1個臨床中心，1個商務中心，平均每年可以提交3至5項歐美IND申請。公司已經有19個製劑產品通過FDA批准上市，目前有7個品種在海外臨床中，5個品種取得「孤兒藥」資格認定。其中，玄寧有望在年底獲批，成為中國第一提交美國新藥申請的品種。

估值來看，目前公司2020/2021年對應預期市盈率分別為24.7倍及20.6倍。

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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