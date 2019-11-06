歐股收市靠穩　Pandora逆市急挫17%

市場充斥利好消息，據報美國正在考慮是否撤銷對中國的部分關稅，而英國10月消費者支出按年增長強勁，刺激歐洲股市靠穩。英國富時100指數收報7,388點，升18點或0.25%；法國CAC指數收報5,846點，升22點或0.39%；德國DAX指數收報13,148點，升12點或0.09%。

德國高檔服裝公司Hugo Boss股價收跌2.71%，其第三季度純利按年下跌至5,600萬歐元，差過市場預期，但公司預計下一季度的銷售額和營業利潤將大幅增長。

丹麥珠寶商Pandora AS意外公布第三季度淨虧損1.19億元丹麥克朗，並下調了收入增長預期，公司股價收市急挫17.57%。

西班牙電信(Telefonica)表示，受累逾超過十億歐元的重組成本，第三季度虧損4.43億歐元，但維持其今年的盈利指引，並表示將堅持其派息政策，股價收跌0.97%。

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