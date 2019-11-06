華爾街著名大鱷：美股明年恐冧25%　全因為她？

外國傳媒報道，估中1987年10月特大股災而一戰成名的知名對沖基金經理、近年已屆退休之齡而較少露面的瓊斯(Paul Tudor Jones)在一個經濟論壇上表示，明年美國總統選舉「將是我有生以來經歷過最有意義的一次」，估計如果民主黨總統參選人沃倫當選，美股標普500指數恐將下跌約25%。

沃倫的主張包括對美國最富有家庭開徵2%的稅項、「全民醫療保險」，以及私募股權新監管規定等。她在黨內初選氣勢強勁，激起了華爾街的恐懼。對沖基金經理Steve Cohen、Rob Citrone和Leon Cooperman等人都警告稱，她可能引發市場大跌。

另外，瓊斯又指出，目前全球均非常努力刺激經濟，坦言是以他前所未見的方式提振股市，對增長環境很有利。

不過，他警告稱，在下一次經濟衰退期間，美國赤字將進一步擴大，處境會很危險。

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