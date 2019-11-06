美股收市：道指升30點　與納指齊再破頂

全球緊張貿易形勢緩和，美股三大指數周一破頂後，周二個別發展，但道指和納指仍創出收市新高。道指收報27,492點，升30點或0.11%；標指收報3,074點，跌3點或0.12%；納指收報8,434點，升1點或0.02%。

報道指，美國擬取消對價值約1,250億美元的中國商品加徵關稅，以達成首階段協議，但另一個威脅漸迫近。美國總統特朗普面臨彈劾調查之際，美國政府可能在11月21日財政預算的臨時資金措施到期後再陷停擺危機。

美國眾議院議長佩洛西表示，她懷疑特朗普是否會通過在資金問題上與國會對抗的方式來回應彈劾調查，這種對峙可能引起政府停擺。

個股方面，召車App公司Uber第3季虧損和收入均優於市場預期，惟用戶增長和預約額均令市場失望，加上大量股份即將解禁出售，或為股價帶來壓力。Uber股價全日下跌9.85%，收報28.02美元。

快餐連鎖店Shake Shack純利跳升65%至1,140萬美元，好過預期，但同店銷售只升2%，少過預期的2.5%增幅，拖累股價全日挫20.68%，收報66.83美元。

另邊廂，Coach母公司Tapestry首季度純利雖然倒退至2,000萬美元，但經調整後每股賺40美仙，勝預期，並調高全年度收入預測。Tapestry股價全日收報26.95美元，升1.62%。

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