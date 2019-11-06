第七大道委任聯席公司秘書

公告指出，李現時並不擁有上市規則附註一項下的公司秘書資格，但基於其學歷、工作經驗及知識，公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則規定，且聯交所已授出豁免，期限為李獲委任為聯席公司秘書日期起3年(即2019年11月5日起至2022年11月4日)，惟須遵守以下條件：

(1)於豁免期間，李將獲公司另一名聯席公司秘書張啟昌協助；(2)公司須於豁免期結束時知會聯交所，以便聯交所重新檢討情況。聯交所預期，於豁免期結束後，公司將能證明李於獲得張的協助後能符合上市規則規定，因而毋須獲進一步豁免；及(3)公司將通過公告形式披露豁免詳情，包括其原因及條件。倘張不再提供協助予李，豁免將即時撤銷。於公司情況出現變動時，聯交所可撤回或修改豁免。

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