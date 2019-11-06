【市前重點睇】道指納指創新高　金價急挫

●美匯指數升上97.98，離岸人民幣(CNH)高企7.001，港匯處7.8328，日圓兌美元低見109.18，歐元回落至1.1074，英鎊反覆見1.2882。金價挫至1,484美元。油價升逾1%，布油一度升穿63美元，紐油逼近58美元關。道指期貨變動不大。

●內地官媒稱美國取消已加徵關稅是中美達成協議的必要條件。

●美國9月份貿易赤字由8月的550億美元縮窄525億美元(約4,095億港元)，創5個月低位，當中出口跌0.9%至2,060億美元，進口挫1.7%至2,584億美元。

-美國從中國進口減少4.9%至370億美元，創逾3年新低，對華出口亦跌10%至5個月新低，反映關稅實施的影響，而期內對華貿赤降至280億美元。

●美國10年期國債孳息率漲8.14點子，報1.8584厘。

●美國總統特朗普面臨彈劾調查之際，美國政府可能在11月21日財政預算的臨時資金措施到期後再陷停擺危機。

●港股ADR指數收報27,614點，跌68點。

●即月恒生指數夜期收報27,698點，升19點，高水15點，成交16,825張。

●紐約期金收報每安士1,483.7美元，跌27.4美元或1.8%，創10月15日以來收市新低，並創自9月30日以來最大單日跌幅。

●紐約期油收報每桶57.23美元，升0.69美元或1.22%；布蘭特期油收報每桶62.96美元，升0.83美元或1.34%。

-石油輸出國組織(OPEC)料在美國頁岩油供應迅猛的情況下，未來4年市場對OPEC石油的需求料下滑約7%，到2023年降至平均每天3,270萬桶。

●中國解除6月份對加拿大豬肉和牛肉實施的進口禁令。

●傳中國批准採購巴西棉花以重建儲備。

●傳渣打削按揭優惠，發言人：不時檢討。

－－－－－－