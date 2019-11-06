大行報告：香港樓價料高位冧兩成　地產股未見底

中信里昂發表報告指出，香港樓市目前只是處於調整的早期階段，預期第四季的調整或加速，未來12個月香港住宅樓價料由高位回調20%，甲級寫字樓租金亦會下跌20%。另外，香港零售銷售將下挫25%，拖累商舖租金或大冧35%，將是繼2003年「沙士」後首次出現樓市於不同範疇全方位下跌。該行給予整個地產行業減持評級，地產股未來或最少有10%下跌空間。

該行直言，中美貿易戰及香港示威活動的影響，可以說與「沙士」時極為相似，過去18個月香港經濟增長放緩，恒生指數急跌、人民幣貶值及旅客人數減少等因素，都令本港樓市受壓。

該行已將今、明兩年香港實質經濟增長，由原本預測升1.6%及1.4%，下調至連續兩年收縮0.7%及0.5%，失業率預料會逐步上升。

中信里昂表示，儘管歷史顯示地產股股價較每股資產淨值折讓平均達50%，估值已是極低水平，惟若樓市持續下滑，每股資產淨值的準確性令人存疑，認為以股息率衡量地產股是否已見底較佳。

該行續指，今年首季地產股的平均股息率於2.85厘已見頂，現時股息率已回落至2.67厘，但於樓市將全方位下跌預期之下，認為股息率起碼要有3厘才可抵償有關風險溢價，此意味地產股最少有10%下跌空間。

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