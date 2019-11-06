【股民熱話】港股確認升勢　落後藍籌股逐隻捉…

美股三大指數迭創新高，中國滬綜指亦打破悶局發力向上，港股升穿27,000點後頭也不回，周二(5日)已突破27,600點水平，已連續兩個易日企在俗稱「牛熊分界線」的250日線之上收市，走勢明顯轉強。既然大方向已明確，就睇睇有咩落後藍籌可以跟進！

東方產經專欄作者 帥哥

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