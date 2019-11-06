【股民熱話】港股確認升勢 落後藍籌股逐隻捉…
2019年11月06日 08:00
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美股三大指數迭創新高，中國滬綜指亦打破悶局發力向上，港股升穿27,000點後頭也不回，周二(5日)已突破27,600點水平，已連續兩個易日企在俗稱「牛熊分界線」的250日線之上收市，走勢明顯轉強。既然大方向已明確，就睇睇有咩落後藍籌可以跟進！
現時，股價已重上250日線的藍籌股有22隻，表現最強首五位分別是舜宇光學(02382)、中國生物製藥(01177)、石藥集團(01093)、創科實業(00669)及萬洲國際(00288)，已分別拋離250日線20至約50%不等。(見附圖)
強勢藍籌股已率先拋離250日線，博後市繼續升，不妨從落後藍籌股下手，博可以迎頭趕上。就從股價距離250日線僅5%之內的藍籌股落手，分別有香港交易所(00388)、新世界發展(00017)、中國海外(00688)、中國銀行(03988)、恒隆地產(00101)、騰訊控股(00700)、新鴻基地產(00016)、領展房產(00823)、中海油(00883)、中華煤氣(00003)、長和(00001)及中電控股(00002)。
目前，股價距離250日線超過10%幅度的藍籌股，有中石化(00386)、中石油(00857)、太古A(00019)及中國移動(00941)，未來與250日線差距有望隨大市收窄，但始終算係弱勢股，表現遜於其他藍籌股，故不在首選之列，一般會待大部分藍籌股股價已重上並拋離250日線，大市交投有過熱情況，即大升市的後段，呢類弱勢股才會認真發力，屆時亦係部署分段出貨獲利之時。
東方產經專欄作者 帥哥
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