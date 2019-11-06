亞洲股市：日股升不足百點 韓澳股穩升
2019年11月06日 08:22
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(美聯社圖片)
美股個別發展，道指及納指創收市新高；亞洲主要股市早段上揚，日本日經225指數漲80點或0.3%，至23,332點。
板塊方面，金融、地產及原材料股升0.4%至0.7%。個股中，大成建設及千葉銀行均升1.8%，三井化學升2%，而日產汽車則跌0.2%。
南韓首爾綜合指數升7點或0.3%，報2,150點。同和藥品及韓泰鋼鐵皆升2%；而三星電子升0.3%。
澳洲悉尼普通股指數升3點或0.05%，報6,815點。板塊方面，能源股升0.8%，金融及醫療保健股升0.3%至0.4%。個股中，Sundance Energy Australia漲3%，MMA Offshore揚升5.5%。
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