【即市分析】北水主導　美團將成新一代股王？

從基本面睇，美團確不缺炒作條件。首先，雖然該股只係一家在內地連繫消費者與商家關於「食」的生活服務電子商務平台，擁有「美團外賣」及「摩拜單車」，業務唔算多元化，但勝在較早佔領市場，並成為內地人所共知的品牌，且拓展周邊電子商貿業務的潛力甚大，故被內外資金看好。

其次，集團2019年第二季度首次實現整體盈利逾8億元人民幣，相對去年同期蝕逾77億元人民幣，佳績令市場憧憬業務開始有起色。再者，美團於10月28日被納入港股通「新貴」後北水持續買貨，昨日再成為北水最愛，為單日淨流入最多之個股，淨流入約4.4億元。

走勢上，該股股價於2018年12月底跌至40.25元歷史新低，之後於今年3月開始反覆向上，短線整固過後，有望試衝紅底價100元大關，不排除成功破關後又會開轉快車，目標價110元，跌穿10日線約93元止蝕，中短線不妨留意部署機會，順勢以輪證刀仔鋸大樹。

東方產經專欄作者 古勝

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