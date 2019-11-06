【專家點評】5G需求樂觀 中興伺機吸納
2019年11月06日 09:10
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中美關係近期頻繁傳出正面消息，美國商務部長羅斯周二在曼谷表示，中美首階段談判取得良好進展，對中美關係表示樂觀。人民幣兌美元匯率繼續回升，有美元負債敞口的中國企業匯率風險下行，加上內房企業公布的十月銷售數據良好，內房昨日(5日)領跑大市。
國家領導人在第二屆進博會開幕演講中表示，中國要繼續擴大開放。另外，MSCI將在周五宣布半年度指數評估結果，A股將迎來第三階段的MSCI擴容計劃，擴容將在11月26日收市後生效。市場憧憬內地金融領域開放加速以及更多資金流向內地市場，周二內險及券商股向上。
就近期媒體報道的消息來看，中美愈來愈接近達成並將簽署首階段協議，但雙方仍需要時間處理文本協議等準備工作，市場保持對雙方進展的關注。本周投資者亦關注美聯儲和歐洲央行官員的公開演説，希望對經濟前景和貨幣政策有所指引。
經濟數據方面，中國即將公布的外匯、進出口、物價及金融數據將成爲市場焦點。另外，MSCI半年評估和恒指季檢將在周五公布結果，亦是市場關注點之一。恒指已連升四個交易日，但短期向好趨勢未改，支持位為250天線(約27,393點)。
個股方面，中興通訊(00763)第三季盈利急升3.7倍至26.6億元人民幣，但扣除一次性項目，經常性盈利按年下跌19%至9,800萬元人民幣，而收入亦只微升2%，整體表現遜於預期。然而，第四季盈利指引中位數6.7億元人民幣，則符合預期。雖然業績表現未能帶來驚喜，但多家環球大型科技企業對明年5G需求樂觀，中興為內地兩大電訊設備製造商，前景令人憧憬，可趁低買入。目標價睇26元，跌穿21.5元止蝕。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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