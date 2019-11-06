中國財政部：完成在巴黎發行40億歐元主權債券

中國財政部公布，在法國巴黎成功簿記發行40億歐元主權債券。其中，7年期20億歐元，發行利率為0.197%；12年期10億歐元，發行利率為0.618%；20年期10億歐元，發行利率為1.078%。

總申購金額超過200億歐元，是發行金額的5倍，其中57%的資金來自歐洲，43%的資金來自歐洲以外。該筆債券隨後將在泛歐證券交易所和倫敦證券交易所上市。

財政部指出，這是中國政府15年以來第一次發行歐元主權債券，是迄今為止中國政府單次發行最大規模的外幣主權債券，也是第一筆在法國定價發行並上市的中國主權債券，對進一步推動中國更深入地融入國際金融市場具有重要而深遠的意義。

在中法建交55周年之際，中國在巴黎定價發行中國主權債券，反映出中國對歐洲金融市場的重視，將為中法雙方進一步密切經濟金融合作，打造更加堅實、穩固、富有活力的全面戰略夥伴關係提供助力，有助於進一步深化中法乃至中歐的經貿合作。

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