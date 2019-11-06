【專家點評】可關注內地龍頭醫藥股

其中，2019年第三季度的實現營業額為6.94億元人民幣，按年增長23.51%。母公司實現利淨利潤達到1.76億元人民幣，按年增長77.3%。扣除經常性項目後，公司淨利潤為1.50億元人民幣，按年增長100.7%，實現每股盈利0.23元人民幣。

2019年首三季度，泰格醫藥的盈利保持高速增長，惟受到旗下晟通業務剝離影響，收入增長有所放緩。除了受到晟通業務剝離影響外，數據統計等業務海外客戶佔比較高，而因海外客戶正在休假，令到訂單收入確認有所延遲。

不過，期內費用率控制良好，毛利率顯著提升。今年首三季度，費用率為19.25%，與去年同期相比降低1.44個百分點。其中，銷售費用率為2.95%及管理費用率為11.38%，研發費用率4.41%。三者皆有所下跌；財務費用率0.51%，微升0.46個百分點。

在訂單方面，2019年第三季度訂單維持增長趨勢，新訂單服務費佔比增加，而過手費佔比下降。在國際化布局方面，子公司DreamCIS Inc準備在南韓上市。公司在2019年9月27日已遞交申請文件給南韓證交所；子公司方達控股收購的臨床前CRO(研發外包)企業Concord Biotech經整合後已於2019年第一季度錄得盈利。

泰格醫藥通過多個方式積極拓展業務。投資業務與CRO主營的業務有很好的協同效應，有助公司未來長期發展。在報告期內，泰格醫藥擴展業務的方式包括注資新藥研發基金、推動海外子公司上市，並通過戰略合作實現業務協同效應及優勢互補。

作為內地龍頭企業，受惠於CRO行業的景氣。我們繼續看好泰格醫藥前景，注意到公司提高了新增訂單服務費佔比，並積極改善收入結構。我們看好公司作為臨床測試外包龍頭企業，能保持收入高速增長，預測2019至2021年每公司應佔溢利分別為6.85億元人民幣、9.23億元人民幣及12.18億元人民幣；每股盈利分別爲0.91元人民幣、1.23元人民幣及1.63元人民幣，同期對應預測市盈率分別為72倍、53倍及40倍，給予「推薦」評級。

中國銀河國際證券

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