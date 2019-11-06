魚缸通：散戶抽新股有斬獲
2019年11月06日 09:53
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恒指周三早間下跌約100點，不過散戶入市意欲仍濃。
致富證券區域經理陳嘉華(Howard)表示，近排港股氣氛轉旺，投資者轉趨活躍，踴躍認購和炒作新股，例如周三掛牌的銀城生活服務(01922)，早間最高見2.74港元，較定價2.18元高超過25%，散戶都賺到些茶錢。
另外，有投資者部署撈近期升幅不多的大藍籌如騰訊控股(00700)，博其後可追落後。而近期強勢的美團點評(03690)買賣也活躍，但較多買衍生工具短炒，例如揀90元附近收回的美團牛證，看好正股升少少都可以走。
至於香港交易所(00388)雖然快將公布業績，但暫時未見散戶有炒作，可能都想等業績出爐後看定些才作部署。
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