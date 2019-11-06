【即市分析】內房股爆上有原因　值博之選係…

從基本面睇，刺激今轉內房反彈的因素不少。首先，人民幣反彈力比想像中強，咁內房係人民幣重資產板塊，市場對相關股份進行估值重估好合理。其次，中美貿易談判有轉機，除令市場氣氛好轉外，亦間接令投資者對內地經濟前景轉趨樂觀，且在中國人買磚頭最穩陣的傳統下，股價彈得唔多的內房股確有一定吸引力。

以圖論勢，從日線圖觀察，上述三者短線皆有發力向上迹象，惟以前兩者較值博，中國海外股價已連升多日，先後上破10日、20日、50日及100日線，未來只要進一步上破250日線約27.2元阻力，動力勢必加強，可伺機而動。

碧桂園股價亦已上破今年4月至今的下降軌阻力，走勢利好，值得逢低買入，下站挑戰7月高位12.3元，跌穿10日線約11元止蝕。

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