【即市分析】內房股爆上有原因 值博之選係…
2019年11月06日 10:00
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東方產經專欄作者股博士：市場繼續炒中美貿易談判前景大好，唔單止中港股市有運行，就連人民幣匯價都齊齊衝高，在岸人民幣及反映國際市場的離岸人民幣及兌每美元昨日(5日)即市雙雙升破七，前者創8月13日以來新高，形勢大好。一眾人民幣受惠股繼續發力，內房股延續升勢，值博率高。(地產板塊追蹤：https://bit.ly/2Ehm8P1 )
從基本面睇，刺激今轉內房反彈的因素不少。首先，人民幣反彈力比想像中強，咁內房係人民幣重資產板塊，市場對相關股份進行估值重估好合理。其次，中美貿易談判有轉機，除令市場氣氛好轉外，亦間接令投資者對內地經濟前景轉趨樂觀，且在中國人買磚頭最穩陣的傳統下，股價彈得唔多的內房股確有一定吸引力。
再者，部分內房企業近期公布的營運數據唔錯，好似時代中國控股(01233)今年首10個月累計合同銷售(連合營項目銷售)額約594億元人民幣，銷售額升約24%；世茂房地產(00813)10月合約銷售額大升約53%至232億元人民幣。由此可見，部分內房股基本面其實唔錯，成為支持板塊繼續向上原因之一。
策略上，中國海外發展(00688)、碧桂園(02007)及華潤置地(01109)作為板塊內一線，當然最吸引市場目光，值得從中揀蟀。從估值睇，三者往績市盈率分別約6.6倍、6.2倍及8.6倍，看來前兩者尚有發力條件。
以圖論勢，從日線圖觀察，上述三者短線皆有發力向上迹象，惟以前兩者較值博，中國海外股價已連升多日，先後上破10日、20日、50日及100日線，未來只要進一步上破250日線約27.2元阻力，動力勢必加強，可伺機而動。
碧桂園股價亦已上破今年4月至今的下降軌阻力，走勢利好，值得逢低買入，下站挑戰7月高位12.3元，跌穿10日線約11元止蝕。
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