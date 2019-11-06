嘉信理財CEO：裁員皆因聯儲局減息！

美資券商嘉信理財(Charles Schwab)9月時決定裁員約600人，相當於公司員工總數近3%，以便在面對日益嚴峻的經濟環境的同時，仍能為客戶提供良好的服務。不過，外媒最新報道，其行政總裁Walter Bettinger直指美國聯儲局減息是公司裁員原因之一。

聯儲局今年以來已三度減息，以應對經濟增長放緩。不過，短期利率的下降直接打擊電子券商(electronic brokers)的利潤，因會降低他們管理客戶日常現金時的收費。Bettinger坦言，當聯儲局決定今年開始降息時，公司還以為利率會上升，而與客戶收入相比，公司員工及開支都太多。

嘉信理財目前持有3.72萬億美元的客戶資產，近年不斷擴大其員工團隊，使其員工數目倍增至超過2萬名。Bettinger預計，短期內都不會再考慮裁員。

10月初，嘉信理財宣布其股票、交易所買賣基金(ETF)及期權的交易佣金，由每宗4.95美元降至零。Bettinger稱，是為了吸引較為年青的新客戶。

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