【專家點評】料英國息口維持不變　英鎊靠穩

參考美國貨幣供應增長先跌後回，樓價增長只見放緩但未萎縮下，料美國通脹前景下行壓力不大，支持聯儲局暫停減息。美元早前已反映大部分減息預期，加上目前基本面仍比歐洲略優，料97見重要支持。

歐元技術上貼近保力加通道，料上升空間有限，估計觸及1.1210後重返1.1030。英國提前大選，保守黨仍有一定支持下，將利好脫歐進程。英倫銀行明日(周四)議息，估計維持貨幣政策不變，英鎊在近周高位1.30附近徘徊。

美股再創新高，市場避險情緒回落，美元兌日圓上望109.30，美元兌瑞郎上望0.9970，金價下試1,460美元。

原油供應變化不大，但需求仍受制於全球經濟增長放緩，料油價繼續在55美元附近窄幅上落，美元兌加元在1.3080與1.3210區間上落。澳洲近期公布的經濟數據持平，短線支持澳元回穩，但就業狀況未見改善，通脹持續疲弱，料澳元上升空間有限。技術上匯價貼近保力加通道頂，料重返0.6810。紐元亦然，料下試0.63。

交通銀行香港分行策略師 袁沛儀

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