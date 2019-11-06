【專家分析】黃國英指美股地雷多　宜揀大型股

道指和納指周二再創歷史新高，分別升見27,560點及8,457點。美股後市走勢如何？

豐盛金融資產管理董事黃國英表示，現時美股呈兩極化走勢，市底一般，全靠大型科技股、金融股和美國零售股支撐指數在高位。若投資者現時要追買美股，建議只簡單買上述板塊的大型股。如果買中型增長股相信較大機會要交學費，因現時美股市場上「地雷」比例高，可以贏得多亦可以輸很多。

他指未來對美股走勢最大隱憂是美國民主黨總統候選人沃倫會否取得民主黨的提名，原因是她的政見不利好商界，而民主黨的預選和初選預期會在明年3月開始。他認為沃倫成為下任美國總統的機會有多大所帶來的影響，遠大於未來美息走勢。

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