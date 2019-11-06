應對非洲豬瘟　中國計劃大增進口肉量

外電報道，中國為應對非洲豬瘟疫情的衝擊，在本周以來陸續發出欲進一步增加肉類進口量的訊息。

內地於周二(5日)解除6月份對加拿大豬肉和牛肉實施的進口禁令，另亦在近日批准進口巴西豬內臟，涉及的潛在市場年規模高達20億美元，肉企巨頭JBS SA和BRF SA等已可即時開始出貨。此外，中國上月還暗示可能取消對美國家禽的進口禁令。

中國豬肉零售價飆升，市場出現供應短缺，預期及至明年初，非洲豬瘟或令內地生豬數量減少一半以上。

此外，美國肉類出口協會對今明兩年的豬肉出口量預測樂觀，估計今年美國豬肉出口量至少增長10%，明年增長至少有13%。該協會指，有關豬肉出口預測數據屬保守，增長幅度有機會更高。至於明年美國牛肉出口量可望增長5%。

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