港股格局：沈慶洪料上試28000點補裂口

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，恒指周三(6日)略為回吐，原因市場仍聚焦中美貿談簽訂首階段協議，惟兩國能否於本月簽約存在變數，市場觀望氣氛濃厚。然而，恒指目前依然強勢，企穩250天線(27,381點)之上，加上昨日成交金額超過900億元，市場氣氛樂觀。恒指上望目標為6月的上升裂口，即28,000點；向下支持位為250天線，提醒投資者要小心中美貿談變數，後市有機會回得較急。

人民幣匯價近日回升，沈指出，內房股及中資航空股經歷早前升勢之後，料短期內會進行整固，至於能否進一步炒起，則要視乎人民幣會否繼續轉強，以及取決於中美貿談進展。他又指，現時內地經濟仍存在壓力，人民幣升幅克制反而有利，加上內地息率有緩慢下降的趨勢，人民幣會稍微轉弱。即使中美貿談成功，其上升空間亦有限，兌美元料介乎約6.8至6.9。

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