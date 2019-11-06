【即市分析】中移動追落後 股價睇升...
2019年11月06日 11:15
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東方產經專欄作者桃桃：港股向好，熱門板塊的股價早已飛升，若有高處不勝寒之感，可考慮落後藍籌股博下一浸升浪。佔據中國電訊市場半壁江山的中國移動(00941)，受惠內地於10月底正式進入5G時代，月費計劃更新換代料成增長動力，值得留意。
不過，中移動利用其早年累積的網絡優勢，還提供一個綑綁固網寬頻服務的「家庭版」5G套餐體系，月費由169至869人民幣，在爭奪家庭客源方面較具競爭力。
參考大行瑞銀報告，指中移動雖然第三季整體淨利潤下降12%，但主要受中國鐵塔(00788)首次公開發售、折舊增加及利息收入減少所致，且相比第二季，期內跌幅已收窄，料盈利水平於第四季有所改善，維持「買入」評級，目標價85港元(下同)，以昨(5日)收市價64.55元計算，潛在升幅逾3成。
走勢方面，中移動自3月中開始跌浪，至今營造一個大圓底，目前似乎於62至63元之間找到支持位；技術方面，指標14日RSI開始上揚，MACD熊叉收窄，現價向下的空間不多，適合長線投資者分注吸納，首站先睇68元，向下跌穿62元止蝕。
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