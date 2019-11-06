【即市分析】中移動追落後　股價睇升...

不過，中移動利用其早年累積的網絡優勢，還提供一個綑綁固網寬頻服務的「家庭版」5G套餐體系，月費由169至869人民幣，在爭奪家庭客源方面較具競爭力。

走勢方面，中移動自3月中開始跌浪，至今營造一個大圓底，目前似乎於62至63元之間找到支持位；技術方面，指標14日RSI開始上揚，MACD熊叉收窄，現價向下的空間不多，適合長線投資者分注吸納，首站先睇68元，向下跌穿62元止蝕。

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