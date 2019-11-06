金管局：九成銀行將運用AI技術經營業務

香港金管局總裁余偉文表示，自3年前首屆金融科技周以來，香港的金融科技發展蓬勃，保持強勁勢頭，當中關於銀行業人工智能調查顯示，今年第3季，受訪的零售銀行中，接近九成已採用或計劃採用人工智能(AI)技術經營業務，不過，七成認為，缺乏人工智能專員為窒礙採用人工智能最大障礙。

該調查涵蓋對銀行、業內組織、金融科技公司的訪問，以及調查問卷分析，目的是要了解人工智能於銀行業的應用現況，透露未來幾個月內將公布一系列有關報告。

此外，香港銀行同業結算公司旗下附屬公司與中國人民銀行數字貨幣研究所下屬機構今日(6日)簽署《諒解備忘錄》。他指透過進行概念驗證試驗，把「貿易聯動」與人行貿易金融平台對接，概念驗證預計於2020年第1季度展開。

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