港元拆息︰1個月期拆息回落至1.74厘
2019年11月06日 11:26
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至0.66厘；1星期跌至1.03厘；與樓按相關的1個月回落至1.74厘；3個月期企2.19厘水平。
6/11/2019
隔夜 0.66089厘
1星期 1.03250厘
2星期 1.36143厘
1個月 1.74679厘
2個月 2.05732厘
3個月 2.19214厘
6個月 2.25179厘
12個月 2.30321厘
5/11/2019
隔夜 0.70143厘
1星期 1.28357厘
2星期 1.55000厘
1個月 1.80179厘
2個月 2.05607厘
3個月 2.19250厘
6個月 2.25250厘
12個月 2.28554厘
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