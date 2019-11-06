港元拆息︰1個月期拆息回落至1.74厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至0.66厘；1星期跌至1.03厘；與樓按相關的1個月回落至1.74厘；3個月期企2.19厘水平。

6/11/2019

隔夜 0.66089厘

1星期 1.03250厘

2星期 1.36143厘

1個月 1.74679厘

2個月 2.05732厘

3個月 2.19214厘

6個月 2.25179厘

12個月 2.30321厘

5/11/2019

隔夜 0.70143厘

1星期 1.28357厘

2星期 1.55000厘

1個月 1.80179厘

2個月 2.05607厘

3個月 2.19250厘

6個月 2.25250厘

12個月 2.28554厘

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