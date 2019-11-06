財庫局：聯匯制度有逾4萬億外匯基金作後盾

財經事務及庫務局局長劉怡翔以書面答覆立法會議員提問，重申無意改變多年來行之有效的聯繫匯率制度。他又引述國際貨幣基金組織(IMF)多次表示對聯匯制度的肯定，認同聯匯制度是最適合香港的匯率制度，為維持香港經濟穩定的基石。

他指出，聯匯制度實施36年來，經歷多次經濟周期，過去即使面對大量資金進出仍然保持運作良好。截至今年6月底，香港銀行體系資產總額達24萬億港元，本地銀行平均資本充足率超過20%，主要銀行流動性覆蓋率超過150%，兩者都遠超國際監管要求。特定分類貸款比率維持在0.56%的低水平，顯示銀行資產質素良好。此外，聯匯制度亦有相當於香港貨幣基礎2.5倍，高達4萬多億元的外匯基金作為後盾。港元匯率在聯匯制度的有效運作下保持平穩，港元市場亦一直運作暢順有序。

他又稱，雖然金管局從銀行方面了解到近月接獲開設離岸戶口的查詢有所增加，但目前看不到有資金明顯流出港元或香港銀行體系的情況。根據最新的存款和貨幣供應數據及金融市場的情況，香港銀行體系近月的存款總額保持平穩，港元匯價維持穩定。事實上，香港作為國際金融中心，資金往來進出十分正常。多年來香港的金融及銀行體系建立強大的緩衝和抗震能力，即使出現存款外流，銀行亦有足夠流動資金應對。再加上有龐大的外匯基金支持聯匯制度，香港絕對有能力維護貨幣和金融體系的穩定。

對於金融資訊發布機制，他稱金管局會因應需要適時澄清坊間錯誤的評論和不實的傳言，並與金融業界、傳媒及市民大眾保持緊密溝通，包括定期公布一系列金融及銀行數據，確保社會各界能掌握最新和準確的金融市場狀況，維持國際及本地市場對香港金融體系和聯匯制度的信心。

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