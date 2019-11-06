【瑞通推介】騰訊技術走勢轉趨正面　輪證剖析

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者繼續憧憬中美快將簽署首階段貿易協議，道指隔晚再創收市新高，收報27,492點，升30點或0.1%。

恒指周二(5日)高見27,733點，再創逾3個月高，收報27,683點，升136點或0.5%。恒指四連升累漲逾千點。周三(6日)早段高位整固，曾跌穿27,600點。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出近760萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6,700萬元，反映投資者繼續買淡倉看跌。周二其牛證街貨重貨區為收回價26,900至26,983點，而熊證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點。

早前弱勢的騰訊控股近日有回勇迹象，周二收升1.6%於333元，連續4日上漲，累升5.3%，接連收復10天、20天和50天線。周三早段窄幅上落，於332元徘徊。市場關注集團下周公布的第三季業績表現，另該公司早前被納入電訊業務經營不良名單、內地正式公布《關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》細節，以及該股港股通周二錄2.22億元北水淨流出，這些因素皆有機會影響未來股價走勢。輪證資金流方面，周二有逾1,300萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,200萬元淨流入。

舜宇光學科技同樣近日強勢，已連升5個交易日，累升13.6%，周二盤中曾高見136.5元，再刷新52周高位。股份周三早段大概於133至135元水平徘徊。中美貿易前景轉趨樂觀、華為新手機開售、以至中國5G正式商用等消息續為板塊帶來支持。周二有逾230萬元淨流出該股好倉，淡倉同日則有155萬元淨流入。

中國人壽績後強勢，配合A股向上，該股截至周二已連升7個交易日，累升8.2%，周二收升1.7%於21.15元。周三早段靠穩在21元之上，兩日創下即市高位21.4元亦為半年高位。周二有逾170萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾100萬元淨流入。

雖然香港政治動盪持續，但按揭保險放寬以及港銀陸續下調最優惠利率0.125厘，支撐本地地產股做好。新鴻基地產周二升不足1%，但是3個月以來首再次在120元以上收市。該股周三早段靠穩，守於100天線之上，暫錄三連升。周二有10萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有21萬元淨流出。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－－