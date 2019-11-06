【獨家消息】7證券行退牌離場　明年中更大鑊

港股成交萎縮，證券行經營環境困難。據悉，過去一年合共有7家證券行將牌照交回香港證監會，數目較上年度顯著增加。不過，證券界表示，券商要求撤銷牌照需要經過一定程序，相信有關數字未完全反映今年中以來香港社會動盪的影響，預期今年底券商「投降」會更多，最差情況或會在明年中出現。

據悉，過去一年有7家證券行將牌照交回證監會，因已無有效的牌照，不能再在港經營證券交易活動。同時，在已正式交回牌照的證券行中，多數為中小型券商，大部分只持有一號牌(證券交易)，部分持有一、四(就證券提供意見)及九號(提供資產管理)牌照。當中，有兩家是今年3月及4月通知港交所自願停止營業，一家則是今年8月通知。

除此之外，今年通知港交所停止營業的證券行中，有6家「終止了證監會受規管活動業務」。另外，有兩家證券行的牌照被證監會暫時吊銷。根據證監會規定，若經紀行已終止受規管活動逾一個月，應在終止的日期後37日內將牌照交回證監會以供注銷，除非該會已批准其以較長時間遵守有關規定。

投資者學會主席譚紹興表示：「就算證券行想結束業務，不是即刻就可以起身、交牌了事，需要時間及經過一定程序，例如向證監會呈交帳目及獲該會批准等。由於修例風波是今年中才開始，相信已交回牌照證券行數目，未完全反映事件的影響。」

證券商協會主席陳柏楠亦預期，今年底券商「投降」情況會更嚴重，但最差情況可能在明年中。「好多券商都想盡量捱，但隨着第三季香港經濟數據差陸續浮現，若券商捱到年底情況無好轉，就會陸續結業，故年底會係「第一波」(結業潮)。「第二波」預期係明年第二季至年中，因為好多公司全年業績會在明年第一季陸續出籠，若情況好差，在連鎖反應下，可能會有更多券商選擇結業。」

他續指，現時券商經營環境非常困難，成本上升壓力下，根本無利可圖，難以生存。「近一周市場氣氛係好咗，但就益唔到本地小型券商，散戶買賣好少，估計大部分成交都去咗中資券商度。」

陳柏楠又認為，社會衝突對香港市場氣氛有間接影響，更重要是中資企業資金難調動來港投資。

立法會議員張華峰亦指，雖然近期有多隻新股上市，但上市後成交欠活躍，對市場沒貢獻。相反，多家企業因香港持續動盪，市況不明朗，影響來港上市意欲，紛紛打退堂鼓。他直言，金融服務業是今次社會衝突的其中一個重災區，大部分中小型券商都沒有盈利。

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