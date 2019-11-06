【獨家消息】7證券行退牌離場 明年中更大鑊
2019年11月06日 11:40
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過去一年有七家證券行將牌照交回證監會。左圖為證監會行政總裁歐達禮。
港股成交萎縮，證券行經營環境困難。據悉，過去一年合共有7家證券行將牌照交回香港證監會，數目較上年度顯著增加。不過，證券界表示，券商要求撤銷牌照需要經過一定程序，相信有關數字未完全反映今年中以來香港社會動盪的影響，預期今年底券商「投降」會更多，最差情況或會在明年中出現。
今年截至10月底為止，香港交易所(00388)合共接獲19家證券行在交易所停止營業/交易的通知，數目為近十年新高，但這未必等於證券行會結業或清盤。「交易所參與者」是指有權或經交易所進行買賣及已獲證監會發牌經營證券交易等活動之公司。不做「交易所參與者」，不等於放棄證監會的牌照，仍然可以做「駁腳」經紀，又或業務轉型等。
據悉，過去一年有7家證券行將牌照交回證監會，因已無有效的牌照，不能再在港經營證券交易活動。同時，在已正式交回牌照的證券行中，多數為中小型券商，大部分只持有一號牌(證券交易)，部分持有一、四(就證券提供意見)及九號(提供資產管理)牌照。當中，有兩家是今年3月及4月通知港交所自願停止營業，一家則是今年8月通知。
除此之外，今年通知港交所停止營業的證券行中，有6家「終止了證監會受規管活動業務」。另外，有兩家證券行的牌照被證監會暫時吊銷。根據證監會規定，若經紀行已終止受規管活動逾一個月，應在終止的日期後37日內將牌照交回證監會以供注銷，除非該會已批准其以較長時間遵守有關規定。
投資者學會主席譚紹興表示：「就算證券行想結束業務，不是即刻就可以起身、交牌了事，需要時間及經過一定程序，例如向證監會呈交帳目及獲該會批准等。由於修例風波是今年中才開始，相信已交回牌照證券行數目，未完全反映事件的影響。」
證券商協會主席陳柏楠亦預期，今年底券商「投降」情況會更嚴重，但最差情況可能在明年中。「好多券商都想盡量捱，但隨着第三季香港經濟數據差陸續浮現，若券商捱到年底情況無好轉，就會陸續結業，故年底會係「第一波」(結業潮)。「第二波」預期係明年第二季至年中，因為好多公司全年業績會在明年第一季陸續出籠，若情況好差，在連鎖反應下，可能會有更多券商選擇結業。」
他續指，現時券商經營環境非常困難，成本上升壓力下，根本無利可圖，難以生存。「近一周市場氣氛係好咗，但就益唔到本地小型券商，散戶買賣好少，估計大部分成交都去咗中資券商度。」
陳柏楠又認為，社會衝突對香港市場氣氛有間接影響，更重要是中資企業資金難調動來港投資。
立法會議員張華峰亦指，雖然近期有多隻新股上市，但上市後成交欠活躍，對市場沒貢獻。相反，多家企業因香港持續動盪，市況不明朗，影響來港上市意欲，紛紛打退堂鼓。他直言，金融服務業是今次社會衝突的其中一個重災區，大部分中小型券商都沒有盈利。
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