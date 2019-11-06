【fb直播】A股追落後值博？

市場憧憬中美貿易達成首階段協議，港股過去4個交易日，累升逾千點，內地股市走勢卻相對較弱，滬綜指3,000點大關患得患失，但見到個別跟蹤A50指數的ETF，則創逾半年高位，何解？

在人民幣急升、MSCI第三階段擴容A股等因素刺激下，A股有冇追落後空間？在輪證市場，有甚麼A股相關產品？投資者應該點揀好？

滙豐認股證及牛熊證特約《投資大滙堂》，逢星期三中午12:30於東網Money18 fb直播，今集有滙豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監陳恩因、以及南方東英資產管理首席ETF策略師李雪恒，同你分析中港股市走勢！

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