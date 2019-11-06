【專家點評】小心月內港股好消息出貨

從卦象顯示，恒指走勢正處於《天地否》變《天澤履》之中，在易經中，「天」代表着剛健不息的動能，今「否」卦和「履」卦皆帶有「天」的元素，因此若將「天」的意象應用在恒指的表現上，便可預示恒指短期內的動力或將可持續。

承接上周預示恒指被有如雷鳴、地震或火山爆發等令人震驚的現象打破悶局的「豫」卦和「恒」卦，恒指日前不但裂口高開並躍上牛熊分界線上，而且更補回8月1日的下跌裂口，實在令人驚歎不已。

「否」卦為否極泰來之象，日前除了美國商務部長羅斯表示，華為出售零件的許可證很快便可批出。另一方面，內地當局亦表示，中國將堅持對外開放為基本國策，以上正面的好消息皆符合了「泰」卦的意象。《廣雅．釋詁》：「泰，通也」。

除此之外，「履」卦帶有履行之意。據報道指，美國總統特朗普邀請了中國國家主席前往美國簽署協議，市場普遍對中美雙方能達成第一階段貿易協議感到樂觀。然而「履」卦的卦辭為「履虎尾」大意是指踩老虎尾的意思，因此投資者在市場氣氛轉好的時候，亦需有警惕之心，以免不小心踩上虎尾而得不償失。

《否卦‧六二》爻辭曰：「包承，小人吉，大人否亨。」意思是提醒投資者要控制好持倉比例，以免大市忽然回吐而資金被困。《雜卦》曰：「履不處也」。

玄學金融家 鄭勤龍

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