港交所第三季少賺9.6%　純利22.07億元

第三季整體收入及其他收益按季跌7%，主因存管、託管及代理人服務費季節性減少，以及交易及結算收入下降。平均每日成交額跌至770億元，按季及按年各低19%及16%。不過，受惠中國A股進一步納入MSCI、富時羅素及標普道瓊斯指數的利好因素帶動，滬深港通的北向交易保持強勢，平均每日成交額達385億元人民幣，創季度第二最高紀錄。

至於首三季收入及其他收益均按年升2%，至125.65億元；營運支出按年減1%至29.02億元；EBITDA按年升3%。新股市場方面，首三季有108間公司來港上市，總集資額1,339億元。

行政總裁李小加稱，儘管地緣政治環境極具挑戰，港交所在本年首9個月仍有不俗表現，滬深港通收益創新高、新股市場再暢旺，加上投資收益回報不俗，抵銷在宏觀環境影響下略見回軟的現貨市場成交量。他指，不繼續對倫敦證券交易所集團提出要約，雖然失望，但仍會繼續專注實現三年戰略規劃，嚴控成本，抓緊進一步發展增長的機會。

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