【午市重點睇】人民幣見6.9水平 圓匯弱勢
2019年11月06日 12:02
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●亞洲市，美匯指數報97.8；圓匯低企109.02；歐元兌美元報1.108；英鎊報1.288。港匯處7.8328。離岸人民幣(CNH)升穿七算，最新在6.9水平。金價失1,500美元關，低見1,482美元；布油報62.63美元，紐油報56.94美元。道指期貨跌9點。
●港股27,600水平整固，恒生指數半日跌22點或0.08%，報27,661點。https://bit.ly/36EBPyA
-異動股：獲「恢甲清」內地獨家分銷權，雅各臣曾漲5%。
-異動股：或購內地品牌餐廳，海底撈曾跌逾3%。
-中國金茂首10月簽約銷售額按年增28%。
-郵儲銀行A股發售價定為5.5元人民幣。
-港交所首三季賺74.12億港元，按年跌0.96%；第三季賺22.07億元，按年跌9.6%。
●【即市分析】
-中移動追落後，股價睇升... https://bit.ly/2oQ0zTw
-內房股爆上有原因，值博之選係... https://bit.ly/34Ao0iO
-北水主導，美團將成新一代股王？https://bit.ly/2PMHtsF
●A股快報：滬深三大指數半日收市偏軟。https://bit.ly/2Cidsca
●亞洲股市：日股中段反覆上揚。https://bit.ly/2qmYeQy
●港元拆息︰隔夜息續跌至0.66厘。
●人民幣兌每美元中間價為7.008，較上日上調305點子，近3個月高位。
●人行不進行逆回購操作。
●中國財政部：完成在巴黎發行40億歐元主權債券。
●金管局：七成銀行指缺乏專員成AI發展障礙。
●嘉信理財CEO：裁員皆因聯儲局減息！
●應對非洲豬瘟，中國計劃大增進口肉量。
●全球經貿戰：澳洲夥美國開發稀土項目。
●配合調整策略！Apple廣告代理商裁員50人。
●傳沙特阿美海外IPO延遲1年。
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