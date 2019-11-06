【專家分析】麥嘉嘉料港交所在240至260元區間上落

申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉表示，港股今年首三季日均成交金額按年下跌21%符合市場預期，但依靠投資收益表現理想，抵銷交易額下降，令港交所首三季收入按年上升2%，好過原先市場預期的輕微下跌。

然而，集團第三季純利按年跌約1%，略差過市場預期的低單位數字增長，相信主因在成本控制方面，基於增聘人手、薪酬上升、以及資訊技術系統提升令維修支出增加，撇除特別項目後，營運支出按年上升6%，令純利受壓。

她認為，隨着大型新股預期年底前上市，將有利支撐港交所股價，預期短期會在240至260元區間內上落。股份中午收報249.4元，下跌0.32%。

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