傳WeWork放棄半數香港辦公空間　包括灣仔新據點

外媒引述消息人士透露，共享辦公室初創企業WeWork正考慮放棄香港租用的半數辦公空間，地點包括近期進駐的灣仔據點。

據悉，WeWork於9月份簽訂了租用灣仔合和中心的4層樓面，總面積約60,000方呎，租期9年。Wework的代理正代表該公司接觸客戶，希望接手其在香港其他5個地方租用的辦公空間，消息人士稱，這些空間正處於裝修階段，如果有公司願意接手，WeWork可以考慮放棄。

據公司官網資料，Wework目前在香港有15個據點，並早已在灣仔萬通保險大廈「插旗」，分址流動辦公桌的月費4,200元起。

周三(6日)有外媒報道指，WeWork競爭對手相信，該公司需要快速減省成本才可繼續「生存」，其可能推出的節流方案，包括關閉表現不佳的共享辦公室地點或出售業務、不再進行和其主營業務無關的活動、以及解僱員工等。

陷入財困的WeWork上月獲日本軟銀注資，提出總值95億美元(約741億港元)救亡方案，暫時化解資金短缺危機。軟銀在WeWork的控股權將由約3成增至8成，而被踢走的創辦人諾伊曼可袋走近17億美元(約132億港元)。

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