港府：冀打造香港成為亞洲金融科技中心

財政司司長陳茂波表示，經過多年發展，香港金融科技相當蓬勃，目前香港有逾600間金融科技公司，其中四成來自海外，2014至2018年初創企業集資金額達11億美元，遠高於鄰近地區，冀打造香港成為亞洲金融科技中心。又強調根據《基本法》，資金容許自由進出香港，因而令香港成為國際間重要的金融市場。

對於人民銀行研究推出數字貨幣，他表示不少國際央行亦有此方面研究，港府會密切留意不同地區的使用情況，再作下一輪部署。

被問到會否以派錢刺激消費，他指私人消費十年來首次下跌，無疑打擊香港經濟，認為社會停止暴力衝擊才能重振經濟，按其他國家曾推出消費券的經驗，作用未必太大，但港府會研究各種方法支援企業。

－－－－－－